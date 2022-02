Rekordowe przejęcie narkotyków, broni, papierosów i tytoniu - podsumowanie 2021 roku przez CBŚP

Rok 2021 to niewątpliwie rekordowy i imponujący rok pod względem efektów pracy, ale to także kolejny rok nacechowany pandemicznymi trudnościami i bardzo ciężką służbą policjantów CBŚP. Przejęcie ponad 11,3 ton narkotyków, 760 jednostek broni palnej, ponad 280 mln szt. papierosów, przeszło 541 ton tytoniu, zabezpieczenie ponad 704 mln zł mienia należącego do podejrzanych czy zlikwidowanie 40 laboratoriów narkotyków syntetycznych, 19 fabryk papierosów, 16 wytwórni krajanki tytoniowej i 43 plantacje konopi indyjskich, to tylko niektóre efekty pracy policjantów CBŚP, często we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami.