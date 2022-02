Prowadzili forum internetowe z danymi, które wykorzystywano do popełniania przestępstw Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech mężczyzn, w tym jednego nieletniego, zatrzymali policjanci Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji, pod zarzutem wytwarzania programów komputerowych, które następnie udostępniali innym osobom do popełnienia przestępstw. Jeden z nich odpowie również za rozpowszechnianie utworów bez pozwolenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wszystkim może grozić kara pozbawienia wolności do lat 5.

Działania policjantów Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zamknięcia jednego z forum internetowych, którego administratorzy udostępniali m.in. loginy i hasła innych osób do wielu aplikacji i serwisów internetowych. Działając w ten sposób podejrzani umożliwili dostęp do tych danych innym, nieustalonym jak dotąd osobom.

W trakcie prowadzonego postępowania policjanci zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 16, 40 i 56 lat odpowiedzialnych za prowadzenie wspomnianego forum, które miało stanowić bazę do wymiany danych, które następnie były wykorzystywane do popełniania przestępstw.

Do zatrzymań doszło w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i warmińsko-mazurskim. Mężczyźni, w tym jeden nieletni, zostali zatrzymani w miejscach swojego zamieszkania. Podczas przeszukań, jakie przeprowadzili policjanci, znalezione zostały nośniki danych, na których znajdowały się nielegalnie pozyskane loginy i hasła innych osób, a także oprogramowania służące do hackowania.

W trakcie realizowanych czynności policjanci ustalili, że jeden z zatrzymanych, 56-latek zajmował się również rozpowszechnianiem i udostępnianiem cudzych utworów, umożliwiając zainteresowanym zalogowanie do płatnej telewizji internetowej. Dzięki temu osiągał dodatkowe dochody.

W trakcie przesłuchań zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów i usłyszeli zarzuty wytwarzania programów komputerowych, które następnie udostępniali innym osobom do popełnienia przestępstw. 56-latek będzie odpowiadał dodatkowo za rozpowszechnianie utworów bez pozwolenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Może im grozić kara pozbawienia wolności do lat 5.

Powyższe zatrzymania są kontynuacją sprawy prowadzonej przez stołecznych funkcjonariuszy i Prokuratury Okręgowej w Warszawie od sierpnia ubiegłego roku. Wtedy to policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego, który nieprawnie uzyskał dostęp i zalogował się na konta użytkowników części Systemu Dostawcy Tożsamości – Profil Zaufany, którego administratorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.

(KSP / mw)