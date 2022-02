„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” w Nowym Targu Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na stoku narciarskim „Długa Polana” w Nowym Targu zorganizowana została impreza plenerowa w ramach akcji profilaktyczno-informacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. W działaniach edukacyjnych uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz ratownicy GOPR.

W sobotę, 29 stycznia 2022 r. na stacji narciarskiej „Długa Polana” w Nowym Targu odbyła się akcja profilaktyczno-informacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem akcji było promowanie bezpiecznych postaw wśród narciarzy i snowboardzistów, a także bezpieczne zachowanie podczas zabaw i aktywności zimowych. Policjanci wraz z ratownikami GOPR przypominali o elementarnych zasadach i przepisach obowiązujących na stoku, poszerzali wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem tych przepisów oraz przekazywali ulotki zwierające min. Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Dla najmłodszych zorganizowano konkursy i zabawy promujące bezpieczeństwo w czasie zabaw na śniegu. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży policjanci wspólnie z licencjonowaną Szkołą Narciarską „Daniel Ski” w Nowym Targu oraz GOPRem przeprowadzili zawody narciarskie slalomem. Każdy uczestnik zawodów otrzymał upominek i słodki poczęstunek, a zwycięzcy otrzymali dodatkowo puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe m.in. kaski narciarskie, gogle, vouchery na termy, karnety na stok i gadżety sportowe niezbędne podczas zimowych wypraw i zabaw.

Podczas trwania akcji chętni mieli możliwość pokonać specjalnie przygotowany tor przeszkód z założonymi alkogoglami, które symulują stan nietrzeźwości. Tego dnia na stoku służbę pełnili również funkcjonariusze w patrolu narciarskim. Policjanci na nartach dbali o bezpieczeństwo narciarzy i przypominali o obowiązku jazdy w kasku do 16 roku życia. Ponadto funkcjonariusze będący na stoku zachęcali dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym, dedykowanym dla dzieci i młodzieży polegający na zilustrowaniu Dekalogu Reguł FIS, pt. „Śnieżny Dekalog”.

W ramach akcji na stoku został zorganizowany pozorowany pokaz ratownictwa, w którego trakcie policyjny patrol narciarski wraz z GOPR-owcami dociera do poszkodowanego narciarza i wspólnie udzielają mu pierwszej pomocy. Ofiara wypadku zostaje przetransportowana na dół stoku i przekazana załodze pogotowia. Ponadto w trosce o bezpieczeństwo pieszych użytkowników dróg rozdawano opaski odblaskowe i zachęcano do noszenia elementów odblaskowych nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym. Policjanci edukowali także osoby starsze, tłumacząc jak postępować oraz na co zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać, wręczając przy tym ulotki pn. „Seniorze nie daj się oszukać” i zachęcali do korzystania z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Przypominamy!

Międzynarodowy Dekalog Narciarza powstał by zapewnić bezpieczeństwo na stokach. Powinni go poznać wszyscy narciarze. Trzeba wiedzieć, co robić, by uniknąć wypadku na stoku narciarskim.

1. Uwzględnienie obecności innych narciarzy i snowboardzistów: każda osoba uprawiająca sporty zimowe musi się zachowywać w taki sposób, aby nie zagrażać innym osobom, aby nie wyrządzić im szkody.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością: każdy narciarz lub snowboardzista powinien kontrolować swoją prędkość i sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór toru jazdy: narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboardzistów znajdujących się przed nim.

4. Wyprzedzanie: narciarz lub snowboardzista może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardzistę z góry i z dołu, z prawej i z lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziście na wykonanie przez niego wszelkich manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w górę stoku: narciarz lub snowboardzista wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając się w górę stoku, musi spojrzeć i w górę, i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie na trasie: o ile nie jest to absolutne konieczne, narciarz lub snowboardzista musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboardzista powinien możliwie jak najszybciej usunąć się z toru jazdy.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach: narciarz lub snowboardzista musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich: każdy narciarz lub snowboardzista powinien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Świadczenie pomocy: w razie wypadku każdy narciarz lub snowboardzista winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości: każdy narciarz, snowboardzista, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać uczestnikom swoje dane osobowe

(KWP w Krakowie / sc )