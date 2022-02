Policjant w czasie wolnym uratował kobietę, która straciła przytomność na ulicy Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Był wieczór, gdy funkcjonariusz z Komisariatu Policji Wrocław Śródmieście po pracy zmierzał na siłownię. Przed wejściem do budynku jego uwagę zwróciła grupa osób klęczących przy leżącej na ziemi kobiecie. Jego reakcja była natychmiastowa. Sprawdził funkcje życiowe kobiety i w momencie, gdy jej stan uległ nagłemu pogorszeniu, bez chwili zawahania przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i do czasu przyjazdu ratowników medycznych nadzorował jej stan zdrowia.

Policjant z komisariatu na wrocławskim Śródmieściu, w czasie wolnym od służby, będąc w drodze na siłownię, zareagował widząc grupę osób klęczących przy leżącej na ziemi kobiecie. Kobieta była nieprzytomna, a na palcu miała założony pulsoksymetr. Policjant sprawdził jej funkcje życiowe, które były w normie, po czym zadzwonił na numer alarmowy 112 i wezwał karetkę pogotowia.

Monitorując stan kobiety w pewnym momencie zauważył, że drastycznie się on pogarsza. Bez chwili zawahania przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą kontynuował do czasu ustabilizowania funkcji życiowych. Był przy poszkodowanej kobiecie, aż na miejscu zjawili się ratownicy medyczni, którym przekazał informacje o jej stanie zdrowia.

Nasz kolega zachował się w taki sposób, jak powinien się zachować każdy w sytuacji, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzkie. Pokazał tez, że policjantem jest się zawsze, nie tylko na służbie.

(KWP we Wrocławiu / mw)