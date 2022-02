Efekty styczniowych działań grupy SPEED

Policjanci ze specjalnej grupy SPEED zatrzymali w styczniu 16 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Pamiętajmy nadmierna prędkość i brawura zabija! To nie mit, a tragiczna prawda!

Policjanci ze specjalnej grupy SPEED nałożyli w styczniu 2 863 mandaty karne. Ponad połowę z nich za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Policjanci zatrzymali także 16 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Efekty pracy funkcjonariuszy wskazują, że na naszych drogach jest wciąż zbyt dużo brawury i agresywnych zachowań.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie szybkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. Nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje gwarancji na przeżycie kierowcy i pasażerom. Nadmierna prędkość jest groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń tych ostatnich, nawet nieznaczne przekroczenie zmniejsza szanse ich przeżycie. Pamiętajmy, wraz ze wzrostem prędkości zmniejsza się czas potrzebny na obserwację drogi (włącznie z jej poboczami i chodnikami) i tym samym na reakcję obronną.

Policjanci kujawsko-pomorskiej grupy SPEED w miesiącu styczniu:

skontrolowali 3 291 pojazdów,

ujawnili 3 604 wykroczenia drogowe, z czego 2 116 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,

nałożyli 2 863 mandaty karne, z czego 1 775 za przekroczenie prędkości,

skierowali 114 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,

zatrzymali 26 praw jazdy, w tym 16 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym,

zatrzymali 125 dowodów rejestracyjnych,

ujawnili także 19 przestępstw dotyczących ruchu drogowego.

Nadmierna prędkość zabija! To nie mit tylko tragiczna prawda, o czym już wielokrotnie się przekonaliśmy. Nie pozwólmy, aby przez nieodpowiedzialne zachowanie na drodze ginęli ludzie. Apelujemy o rozsądek i wyobraźnię!