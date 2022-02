Policyjna eskorta uratowała życie kobiety Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niecodzienną interwencję podjął policjant legnickiej drogówki, gdy na jednej z ulic miasta podjechał do niego kierujący samochodem, który zdenerwowanym głosem oświadczył, że jego żona źle się czuje. Mundurowy stanął na wysokości zadania, włączył sygnały świetlne i dźwiękowe i bezpiecznie doprowadził pojazd z kobietą, której życie jak się okazało było zagrożone, do szpitala w Legnicy.

Kilka dni temu do policjanta kończącego obsługę zdarzenia drogowego na jednej z ulic w Legnicy podjechał mężczyzna i wręcz krzycząc przerażonym głosem poprosił funkcjonariusza o pomoc. Oświadczył, że jego żona bardzo źle się czuje i chyba ma zawał, więc jadą do szpitala. Kobieta uskarżała się na bóle w okolicy klatki piersiowej. Z uwagi na to, że mężczyzna nie znał topografii miasta, a stan kobiety zagrażał jej życiu, funkcjonariusz niezwłocznie powiadomił o wszystkim dyżurnego jednostki. Następnie włączając sygnały świetlne i dźwiękowe eskortował pojazd, który jadąc bezpośrednio za radiowozem przez zatłoczone miasto, dojechał bezpiecznie do szpitala w Legnicy.

Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji funkcjonariusza udzielono niezbędnej pomocy lekarskiej kobiecie, której życie jak się okazało było zagrożone.

Pamiętajmy, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdowi uprzywilejowanemu, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

(KWP we Wrocławiu / sc )