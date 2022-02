Poszukiwany boss mafii paliwowej wpadł w ręce policjantów Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z referatu poszukiwań częstochowskiej komendy zatrzymali przestępcę, który w 1997 roku kierował mafią paliwową, a od listopada 2021 roku ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 63-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie jednej z posesji w województwie mazowieckim. Był poszukiwany listem gończym przez wrocławski sąd do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie nie ustają w poszukiwaniu przestępców, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Tym razem wnikliwa analiza zgromadzonych danych doprowadziła „poszukiwaczy” do ukrywającego się 63-latka, ściganego za kierowanie grupą przestępczą. Jej członkowie zajmowali się oszustwami i przestępstwami skarbowymi dotyczącymi obrotu paliwem oraz komponentami do produkcji paliw płynnych. W listopadzie 2021 roku wrocławski sąd wydał za mężczyzną list gończy. 31 stycznia br. częstochowscy policjanci zatrzymali go na terenie województwa mazowieckiego i doprowadzili do aresztu, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę.

Uwaga!

Osoby poszukiwane często bywają niebezpieczne. Ścigani za zabójstwa, zgwałcenia, oszustwa czy rozboje czasami latami ukrywają się przed Policją, by uniknąć konsekwencji popełnionego czynu. Widząc takie osoby, powinno się powiadomić Policję w sposób możliwie dyskretny, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących ubioru poszukiwanego oraz czasu i miejsca, w którym ostatni raz był widziany.

Link do aktualnego wykazu osób poszukiwanych opublikowanego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji►

(KWP w Katowicach / mw)