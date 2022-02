Zaatakował policjantów siekierą – został tymczasowo aresztowany Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Czerwionce - Leszczynach zatrzymali mężczyznę, który podczas interwencji rzucił się na nich z siekierą. Decyzją prokuratora podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. 47-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego został aresztowany na trzy miesiące, grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 01.02.2022 r., około godziny 15.30 w jednym z mieszkań przy ulicy Słowackiego w Czerwionce. Na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że jej syn jest agresywny. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z ogniwa patrolowo - interwencyjnego. Kiedy mundurowi zadzwonili do mieszkania, drzwi lekko się uchyliły, ale nadal były zamknięte na łańcuszek. Stróże prawa poinformowali mężczyznę o powodzie interwencji. Mimo to, ten nie chciał wpuścić ich do środka, twierdząc, że nie są policjantami, ale przebierańcami. Mężczyzna zatrzasnął drzwi, a po chwili wybiegł z mieszkania w stronę stróżów prawa z siekierą i zamachnął się nią na nich. Napastnik został szybko obezwładniony i zatrzymany.

Wczoraj dokumentacja z interwencji została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Rybniku, gdzie zapadła decyzja o przedstawieniu zatrzymanemu zarzutu usiłowania zabójstwa. Rybnicki sąd tymczasowo aresztował 47-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)