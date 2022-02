Fikcyjne firmy i milionowe wyłudzenia zasiłków chorobowych z ZUS. Kolejne 12 osób z zarzutami Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie prowadząc śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie, wraz z funkcjonariuszami z innych jednostek województwa małopolskiego zatrzymali 12 osób podejrzanych o wyłudzenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013-2019 łącznie kwoty ponad 2 milionów złotych w postaci nienależnych świadczeń, w szczególności zasiłków chorobowych. To już kolejna realizacja w sprawie, o której pisaliśmy w grudniu ubiegłego roku.

1 i 2 lutego 2022 roku funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie realizując postanowienia Prokuratury Okręgowej w Krakowie na terenie powiatów krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i tarnowskiego przeszukali i zabezpieczyli w miejscach zamieszkania wytypowanych podejrzewanych oraz w miejscach prowadzenia przez nich rzekomych firm dokumenty, nośniki pamięci i inne dowody w sprawie.

Według ustaleń śledczych podejrzani, wśród których są osoby w wieku od 29 do 51 lat, które zakładały (głównie na terenie województwa małopolskiego) fikcyjne jednoosobowe działalności gospodarcze, deklarowały wysokie dochody, od których odprowadzały do ZUS-u znaczne stawki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, by po kilku miesiącach przedkładać długotrwałe zwolnienia lekarskie, co skutkowało wypłatą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wysokich zasiłków. W niektórych przypadkach taki proceder z krótkimi przerwami trwał nawet kilka lat. W ten sposób w wyniku przestępczej działalności zatrzymani pobrali od ZUS-u w latach 2013-2019 nienależne świadczenia w łącznej kwocie ponad 2 milionów zł.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym 7 odpowie za wyłudzenie mienia o znacznej wartości, poprzez wprowadzenie w błąd co do faktu prowadzenia działalności gospodarczej i wysokości osiąganych z tego tytułu dochodów oraz korzystanie z fikcyjnych zwolnień lekarskich. Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności lecz przy mieniu znacznej wartości kara może wynieść nawet do 10 lat więzienia. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, oddania pod dozór Policji oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w listopadzie 2021 r. Wówczas śledczy przedstawili zarzuty 11 osobom. Link do informacji: Wyłudzali wysokie świadczenia z ZUS-u

