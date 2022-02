Policjantka z Ostrołęki będąc w czasie wolnym udaremniła jazdę niebezpiecznemu kierowcy Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej w Ostrołęce swoją postawą wielokrotnie udowadniali, że nie ma dla nich granic, również tych dotyczących odległości w przypadkach dbania o bezpieczeństwo, nawet gdy w tym czasie mają wolne. Policjantka z Wydziału Patrolowego będąc prawie 150 kilometrów od domu, zatrzymała kierowcę, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Nie miał za to prawa jazdy oraz posiadał orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

O tym, że policjantem jest się nie tylko na służbie, po raz kolejny udowodniła policjantka z ostrołęckiego Wydziału Patrolowego, która poza służbą podróżowała prywatnym autem w rejonie Siemiatycz na DK19. Policjantka w pewniej chwili zauważyła volkswagena, który jechał slalomem. Jego sposób jazdy wskazywał na to, że kierowca auta może znajdować się pod wpływem alkoholu i stwarzał ogromne zagrożenia na drodze. Pojazdy z przeciwka zmuszane były zjeżdżać na pobocze.

Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, policjantka zadziałała błyskawicznie. Wykorzystując dogodny moment, zatrzymała volkswagena i zabierając kierowcy kluczyki, udaremniła mu dalszą jazdę. O wszystkim powiadomiła także dyżurnego miejscowej komendy. Już pierwsze sekundy po zatrzymaniu wykazały, że decyzja policjantki była słuszna. 30-letni kierowca nie mógł utrzymać się na nogach. Bełkotał i miał problemy z komunikacją. W aucie znajdowała się pasażerka.

Policjanci z komendy w Siemiatyczach zbadali mężczyznę alkomatem. Ten wykazał ponad 3 promile alkoholu w organizmie 30-latka. Niewiele mniej miała pasażerka auta.

Sprawdzenie danych bezmyślnego kierowcy w policyjnej bazie wykazało, że nie posiada on prawa jazdy, gdyż te zostało mu zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu. Posiadał za to orzeczony sądowy dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Auto, którym się poruszał, zostało odholowane na policyjny parking, a on sam trafił do policyjnego aresztu. Niebawem za swoje postępowanie poniesie surowe konsekwencje karne i finansowe.

(KWP zs. w Radomiu / kp)