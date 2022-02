6 osób zatrzymanych w związku z procederem wystawiania fałszywych certyfikatów covidowych Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdańscy policjanci we współpracy z policjantami z komendy wojewódzkiej zatrzymali pięć kobiet w wieku od 21 do 56 lat do sprawy organizowania za opłatą certyfikatów poświadczających zaszczepienie się przeciwko Covid-19. Do policyjnego aresztu trafił także 46-letni mężczyzna podejrzany o zakup zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie szczepionki. W środę w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zatrzymanym przedstawiono zarzuty, a wczoraj sąd zastosował wobec trzech podejrzanych areszt. Pozostałe dwie osoby zostały objęte dozorem policyjnym.

We wtorek nad ranem gdańscy policjanci zwalczających przestępczość gospodarczą i korupcję z komendy miejskiej z udziałem funkcjonariuszy Wydziału do walki z Korupcją i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej oraz funkcjonariuszy kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych z gdańskiej komendy zatrzymali pięć kobiet w wieku od 21 do 56 lat, które brały udział w procederze organizowania certyfikatów covidowych za opłatą. Wśród osób zatrzymanych są kobiety podejrzane o wprowadzanie danych do systemu, jak i pośredniczki – osoby pomagające chętnym w zakupie certyfikatów covidowych. Jedna z podejrzanych jest pielęgniarką zatrudnioną w szpitalu oraz w prywatnych podmiotach medycznych. Należy dodać, że podczas realizacji tej sprawy, policjanci współpracowali z pracownikami instytucji Szpitale Pomorskie sp. z o.o. w Gdyni.

Podczas pracy nad tą sprawą policjanci ustalili, że proceder przestępczy mógł trwać od maja 2021 roku, a za usługę klient płacił do 1,2 tysiąca złotych.

Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych i zabezpieczyli komputery, telefony komórkowe i inne nośniki danych, na których mogą znajdować się dowody świadczące o tym przestępstwie. Zabezpieczono do analizy dokumentację oraz znaczne kwoty pieniędzy, które podejrzane trzymały w mieszkaniach.

Do tej sprawy policjanci zatrzymali także 46-latka z powiatu sztumskiego, podejrzanego o zakupienie zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie szczepionki przeciwko Covid-19.

W środę w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku 5 zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty m.in. korupcyjne, płatnej protekcji czy poświadczenia nieprawdy. Wczoraj wobec trzech zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowaniem, natomiast dwie pozostałe osoby zostały objęte dozorem policyjnym.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci wspólnie z prokuratorem ustalają wszystkie osoby zamieszane w ten proceder, w tym także osoby, które kupowały fałszywe poświadczenie zaszczepienia się. Dodatkowe zarzuty karne grożą wszystkim osobom, które posługiwały się takim certyfikatem.

Policjanci informują wszystkie osoby, które zakupiły certyfikat potwierdzający szczepienie, że jeżeli zgłoszą się do organów ścigania i zawiadomią o tym fakcie, istnieje wtedy możliwości skorzystania z tzw. klauzuli niekaralności wynikającej z art. 229 par. 6 kk. Zgodnie z kodeksem karnym warunkiem uniknięcia odpowiedzialności karnej, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, jest dobrowolne zawiadomienie organów ściągania. Sprawca musi przy tym powiadomić o tym fakcie, zanim organ ten o nim się dowiedział i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa.

(KWP w Gdańsku / kp)