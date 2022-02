Rodzice zaginionego nastolatka podziękowali szczecińskim policjantom Data publikacji 04.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do szczecińskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów z Komisariatu Szczecin - Pogodno. Rodzice 13-latka, który pod koniec stycznia wyszedł z domu i zaginął, podziękowali funkcjonariuszom za zaangażowanie w poszukiwania. Nastolatek szybko został odnaleziony przez funkcjonariuszy.

„...my, rodzice Aleksandra…, chcielibyśmy złożyć na ręce Pana Komendanta podziękowania i wyrazy najwyższego uznania dla pracy szczecińskich Policjantek i Policjantów, a przede wszystkim z Komisariatu Szczecin – Pogodno...” - tak zaczyna się list, który Komendant Miejski Policji insp. Piotr Makuch otrzymał od rodziców zaginionego nastolatka.



Działania policjantów związane były z zaginięciem 13-latka, który wyszedł z domu pod nieobecność rodziców. Zostawiając list pożegnalny, nie poinformował swoich bliskich, dokąd się udaje.



W związku z uzasadnioną obawą o zdrowie i życie nastolatka rodzice postanowili skontaktować się z policjantami. Jak zawsze w takiej sytuacji funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie. Mundurowi sprawdzili szpitale, i inne miejsca, gdzie mógłby trafić Aleksander. Funkcjonariusze kontynuowali swoje działania, między innymi przeszukując główne ciągi komunikacyjne w mieście, miejsca gromadzenia się młodzieży, parki. Ostatecznie trzynastolatek cały i zdrowy szczęśliwie został odnaleziony przez mundurowych na jednym z przystanków tramwajowych.



„...Nie mamy słów, by podziękować Policjantkom i Policjantom za ich zaangażowanie i profesjonalizm. Przez cały czas trwania akcji, otrzymaliśmy od wszystkich w niej uczestniczących, także ogromne wsparcie psychiczne, co w tamtej sytuacji było niezwykle ważne...” - czytamy w dalszej części listu skierowanego do Szefa szczecińskich Policjantów.



Choć pomaganie jest misją osób codziennie noszących dumnie mundur Policyjny i częścią roty ślubowania, która rozbrzmiewa na początku naszej drogi zawodowej, to każde słowo uznania i podziękowania za naszą codzienną służbę sprawia, że wykonujemy kolejne zadania z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

(KWP w Szczecinie / kp)