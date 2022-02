Pomoc przyszła na czas Data publikacji 05.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci z Jędrzejowa otrzymali zgłoszenie o nastolatce, która chce odebrać sobie życie. Trudność z udzieleniem jej pomocy pomagała na tym, że nie było wiadomo gdzie jest. Szybka informacja o zagrożeniu przyszła od fundacji obsługującej bezpłatną infolinię pomocową i trafiła do Biura do Walki Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Koordynacją działań z ustaleniem miejsca pobytu dziewczyny zajął się zastępca dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Wczoraj przed godziną 20 do jędrzejowskiej jednostki Policji wpłynęła informacja o zagrożeniu życia. Policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP przekazali, że nastolatka z powiatu jędrzejowskiego chce odebrać sobie życie. Wiarygodność tej informacji została potwierdzona przez fundację, do której zadzwoniła dziewczyna.

Natychmiast zastępca dyżurnego Policji z Jędrzejowa podjął próbę kontaktu z nastolatką. Niestety dzwoniąc na jej numer, włączała się poczta głosowa. Jednocześnie zaczął ustalać, kto jest właścicielem numeru i gdzie może przebywać. Ostatecznie okazało się, że telefon zarejestrowany jest na mężczyznę, który od kilku lat nie utrzymuje kontaktu z rodziną i prawdopodobnie przekazał go komuś do użytkowania. Policjant nie poddawał się. Podjął dalsze działania, aby ustalić, kto korzysta z aparatu i gdzie jest. W międzyczasie na dyżurce zaczął dzwonić telefon. Okazało się, że to młoda dziewczyna, której szukali policjanci. Na początku nie chciała rozmawiać, była zdenerwowana i płakała. Nie chciała także podać miejsca swojego pobytu. Policjant uspokajał ją i tłumaczył, że w związku z tym zdarzeniem nie poniesie żadnych konsekwencji i oferuje jej pomóc. Rozmowa trwała przez kilkanaście minut. W tym czasie policjanci ustalili skąd dzwoni nastolatka. Dodatkowo w miejscu, gdzie prowadziła rozmowę, pojawiła się osoba dorosła, której policjant telefonicznie wyjaśnił, co może się wydarzyć. Chwile potem pojawili się mundurowi, którzy zaopiekowali się dziewczyną. Wezwano pogotowie i przekazano nastolatkę pod opiekę lekarzy.

Przypominamy, gdzie można szukać pomocy w trudnych momentach życia:

Telefon 116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godzinach 14:00 - 22:00

Telefon 116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Telefon 800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia

Telefon 121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

Telefon 22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych

(KWP w Kielcach)