Wprowadzili do obrotu blisko tonę narkotyków. Lubuska Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj To był obrót narkotykami na wielka skalę. Przerwali to dopiero policjanci zwalczający tę przestępczość z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Śledczy udowodnili wprowadzenie do obrotu blisko tony narkotyków- mariuhuany, amfetaminy, kokainy, tabletek ecstasy oraz metamfetaminy. Do sprawy zatrzymano łącznie 22 osoby, z których 14 zostało tymczasowo aresztowanych. Przedstawiono 63 zarzuty. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu.

Uzyskanie wiedzy o tym, że taki proceder w ogóle ma miejsce możliwe było tylko dzięki skutecznym czynnościom operacyjnym policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Z kolei dokumentowanie i zbieranie materiału dowodowego, jego wszechstronna analiza, wybór kierunków procesowych dzięki którym możliwe było rozbicie grupy, to domena policjantów z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego.

Cała sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami na wielka skalę. Została ona zainicjowana pod koniec 2019 roku. Już miesiąc później miały miejsce pierwsze zatrzymania osób, u których zabezpieczono środki odurzające i substancje psychoaktywne. Wówczas to rozpoczął się żmudny proces śledczy mający na celu dotarcie do kolejnych osób, zabezpieczenie narkotyków, zebranie materiału dowodowego świadczącego o wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości narkotyków i przypisanie tego faktu poszczególnym osobom systematycznie zatrzymywanych przez Policję. Ilości narkotyków zabezpieczanych oraz tych, które już zostały wprowadzone na rynek zaskoczyły nawet najbardziej doświadczonych stróżów prawa, którzy w obszarze zwalczania tego rodzaju przestępczości mają kilkunastoletnią praktykę.

Efektem wspólnych działań funkcjonariuszy Lubuskiej Policji oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim było zatrzymanie do sprawy łącznie 22 osób, z których 14 zostało tymczasowo aresztowanych, a 11 przypisano udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To mężczyźni w wieku od 22 do 44 lat. Poza tym zatrzymani usłyszeli zarzutu za posiadanie, obrót, przemyt oraz produkcję narkotyków. Łącznie policjanci udowodnili, że w latach 2016-2020 na terenie województw lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego członkowie grupy przestępczej wprowadzili do obrotu blisko tonę środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych. To miedzy innymi 623 kg marihuany, 312 kg amfetaminy, 36 tysięcy tabletek ecstasy, 10 kg metamfetaminy oraz 5 kg kokainy. Większość narkotyków pochodziła z Polski i Holandii. Łącznie zatrzymanym przedstawiono 63 zarzuty. Najpoważniejsze zarzuty są zagrożone karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Podczas prowadzonego śledztwa policjanci zabezpieczyli także u podejrzanych mienie wartości 1,2 mln złotych.

Dzięki wytężonym i skutecznym działaniom śledczych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie oraz Prokuratury Okręgowej możliwe było sporządzenie i skierowanie aktu oskarżenia w tej sprawie do Sądu.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim