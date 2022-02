Wyjątkowe podziękowania od dzieci dla żuromińskich policjantów Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie wpłynęły podziękowania od 7-latki dla miejscowych policjantów za okazaną troskę w czasie sprawdzania przez nich osób będących w izolacji. Wczoraj z kolei na numer telefonu, z którego policjanci dzwonią do osób przebywających w domu, otrzymali podziękowania sms-owe od dwóch braci.

bardzo miłe i ciepłe słowa, jakie napłynęły do żuromińskiej komendy Policji, w liście którego nadawcą jest 7-letnia Kesja, przyniosły mundurowym wiele radości, a tym samym dodały jeszcze więcej siły do realizacji zadań w codziennej służbie. To wyjątkowa nagroda za wkład w zwalczaniu trwającej pandemii. W liście, który otrzymali policjanci, 7-latka objęta izolacją domową, nie tylko wyraziła zadowolenie ze sposobu kontaktu z funkcjonariuszami, ale podziękowała również za empatyczne podejście i zainteresowanie jej osobą. Do listu dołączony był także rysunek.

Wczoraj, 06.02.2022 r., z kolei żuromińscy policjanci otrzymali także sms-a, od 11-letniego Oliwiera i 7,5-letniego Dominika, którzy napisali: "W dniu dzisiejszym kończymy okres kwarantanny. Piszemy do Pana bo chcieliśmy podziękować za Pana pracę i wyrozumiałość. Było nam miło kiedy pytaliście o nasze zdrowie oraz czy potrzebujemy pomocy. Chętnie biegliśmy do okna, żeby Panu pomachać, bo doceniamy i szanujemy Pana ciężką pracę. Dziękujemy. Wierzymy, że w przyszłości nie będzie chorób ani przemocy. Obiecuje nam to Bóg. Jeszcze raz dziękujemy, życzymy miłego dnia".

(KWP w Radomiu / mw)