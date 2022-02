Sprawca śmiertelnego wypadku zatrzymany Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach zatrzymali sprawcę śmiertelnego potrącenia 39-letniej kobiety, do którego doszło w miejscowości Pękoszew. Podejrzany usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 12 lat więzienia.

W sobotę, 5 lutego 2022 roku, w godzinach porannych dyżurny skierniewickiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zwłok kobiety znajdujących się w przydrożnym rowie w miejscowości Pękoszew, przy drodze krajowej numer 70. Na miejscu zostały wykonane czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Rawie Mazowieckiej. Ślady wskazywały, że kobieta została potrącona przez samochód.

Z dalszych ustaleń wynikało, że do zdarzenia mogło dojść dzień wcześniej w godzinach wieczornych, gdy kobieta wracała do domu z sąsiedniej wsi. Pokrzywdzona to 39-letnia mieszkanka miejscowości Pękoszew. W wyniku intensywnych i szeroko zakrojonych działań, skierniewiccy policjanci wytypowali sprawcę. Już następnego dnia od zgłoszenia został zatrzymany 24-letni mieszkaniec gminy Kowiesy, który jest podejrzewany o spowodowanie wypadku kierując samochodem marki Ford Transit. Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozi mu 12 lat więzienia. Nie był wcześniej notowany.

(KWP w Łodzi / sc )