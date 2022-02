Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę z podwójnym zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko dwa promile alkoholu w organizmie, dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – to bilans 43-letniego kierowcy zatrzymanego przez policjanta po służbie ze świebodzińskiej komendy. Słowa uznania należą się również świadkowi zdarzenia, który widząc nietypowo zachowującego się kierowcę pojazdu, nie zignorował sytuacji i pomagał w jego zatrzymaniu.

Wracając ze służby w nocy z 4 na 5 lutego br., policjant z wydziału kryminalnego świebodzińskiej komendy zwrócił uwagę na nietypową sytuację na drodze. Na poboczu stało auto, a obok, na środku drogi następne. Kiedy dojechał kierujący z auta, które zatrzymało się na środku jezdni, przez okno powiedział, że w tamtym pojeździe prawdopodobnie jest pijany kierowca. W tym momencie auto stojące na poboczu ruszyło. Funkcjonariusz natychmiast wraz ze świadkiem, swoimi pojazdami ruszyli za nim. Funkcjonariusz jednocześnie poinformował dyżurnego o sytuacji oraz lokalizacji. Chwilę później na łuku drogi kierujący citroenem stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Pojazd przekoziołkował, a następnie zatrzymał się na kołach. Policjant podbiegł do pojazdu i po upewnieniu się, że pasażer, który miał zakrwawioną głowę, nie potrzebuje pilnej pomocy, ruszył za kierującym, który uciekł w pole. Za nim ruszył, by pomóc świadek. Policjant cały czas widział uciekającego mężczyznę, więc zatrzymanie go nastąpiło bardzo szybko. Następnie funkcjonariusz przekazał ujętego w ręce patrolu ruchu drogowego, który dotarł na miejsce. Przy pojeździe oprócz pasażeraczekał trzeci mężczyzna, który zatrzymał się, by również udzielić ewentualnej pomocy. Po badaniu stanu trzeźwości okazało się, że 43-letni mieszkaniec gminy Szczaniec miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto nie posiadał uprawnień i miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.

Mężczyźnie za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

Kolejny raz funkcjonariusz ze świebodzińskiej jednostki, pokazał, że policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również przed i po. Uznanie należy się również mężczyźnie, który widząc nietypowo zachowującego się kierowcę, nie zignorował sytuacji, zatrzymał się i pomagał policjantowi.

(KWP w Gorzowie / mw)