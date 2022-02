W wyniku oszustwa "na funkcjonariusza CBA” straciła 80 tys. zł. Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niestety pomimo licznych apeli oraz podejmowanych działań profilaktycznych na terenie powiatu świdnickiego doszło do kolejnych oszustw metodą "na funkcjonariusza CBA”. Tym razem ofiarą oszustwa padła 46-letnia pracownica jednej ze spółdzielni mieszkaniowych z terenu powiatu świdnickiego. Pokrzywdzona straciła 80 tys. złotych.

W piątek, 04.02.2022 r., po godzinie 22.00 do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się pracownica jednej ze spółdzielni mieszkaniowych powiatu świdnickiego informując, że w godzinach popołudniowych padła ofiarą oszustwa. Kobieta zawiadomiła, że mężczyzna podający się za funkcjonariusza CBA zadzwonił na numer spółdzielni i poinformował ją, że pieniądze spółdzielni są zagrożone i ktoś chce je wypłacić. Z uwagi na nieobecność na terenie spółdzielni prezesa jak i księgowej, oszust nie odpuścił i zastosował wobec pracownicy presję psychologiczną informując, że będzie odpowiedzialna za defraudacje z uwagi na wykorzystanie do przestępstwa jej danych osobowych. Kobieta udostępniła dzwoniącemu mężczyźnie swój prywatny numer telefonu, a następnie na żądanie mężczyzny wypłaciła i przekazała w umówionym miejscu i czasie własne oszczędności. Zgodnie z zapewnieniami, pieniądze miały zostać zwrócone kobiecie po skutecznie przeprowadzonej akcji o godzinie 20.00. Niestety do tego nie doszło, a w wyniku tego zdarzenia pokrzywdzona straciła 80 tysięcy złotych.

Po raz kolejny apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę w przypadku otrzymania tego typu telefonu. Ofiarą tego typu przestępstwa może paść każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji. Funkcjonariusze nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy. Zanim pochopnie podejmiemy działanie, rozłączmy się i dajmy sobie czas na zastanowienie. Oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia. Zawsze tego typu informacje możemy sprawdzić rozłączając się i dzwoniąc na telefon alarmowy 112.

(KWP w Lublinie/ mw)