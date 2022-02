Przymierzył biżuterię i uciekł ze sklepu. Sprawcę kradzieży zatrzymał policjant po służbie Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 25-latek wpadł na ternie jednej z galerii handlowych niespełna kilkanaście minut po tym, jak ukradł ze sklepu wartościową biżuterię. Policjanci ustali, że pod pozorem sprawdzenia rozmiaru, poprosił sprzedawczynie o pokazanie złotych łańcuszków i zegarka, a gdy już je otrzymał - wybiegł ze sklepu. Na szczęście w galerii znajdował się funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, który był na zakupach w czasie wolnym od służby. Policjant widząc zamieszanie zareagował natychmiast i zatrzymał mężczyznę, a także odzyskał skradzioną biżuterię o wartości blisko 20 tys. złotych. Podejrzany noc spędził za kratkami i teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjant Wydziału Prewencji z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymał bezpośrednio po zdarzeniu 25-letniego mieszkańca powiatu lwóweckiego, który podejrzany jest o kradzież mienia wartości blisko 20 tys. złotych.

Do tego zdarzenia doszło około godziny 20.15, gdy funkcjonariusz w czasie wolnym od służby wybrał się na zakupy do jednej z jeleniogórskich galerii. Wchodząc do sklepu, zauważył kobietę biegającą za jakimś mężczyzną i chwilę później okazało się, że jest to sprawca kradzieży.

Czujny funkcjonariusz zareagował natychmiast i rzucił się w pogoń za sprawcą, a już kilka minut później, zatrzymał mężczyznę podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. 25-latek nie reagował na polecenia policjanta, próbował się wyrywać i uciekać, jednak bezskutecznie.

Policjant odzyskał całą skradzioną biżuterię, a sprawca został przekazany patrolowi będącemu na służbie.

Z ustaleń mundurowych wynika, że mężczyzna pod pretekstem zakupu biżuterii, założył na siebie dwa złote łańcuszki, zegarek oraz zawieszkę, a następnie uciekł ze sklepu, nie płacąc za towar. Wartość mienia została oszacowana na blisko 20 tysięcy złotych.

Mieszkaniec powiatu lwóweckiego po zatrzymaniu noc spędził w policyjnym areszcie, a teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Za kradzież mienia grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / sc )