Policjanci zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 07.02.2022 Policjanci z wydziału kryminalnego zduńskowolskiej komendy zatrzymali 39-latka związanego z narkotykowym procederem. Zabezpieczyli ponad 427 gramów marihuany, ponad 6 gramów metaamfetaminy oraz 172 krzewy konopi indyjskich. Mężczyźnie grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

Monitorując środowisko przestępcze funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli ustalili, że 39-letni mieszkaniec gminy Szadek mógł mieć związek z narkotykowym procederem. Aby to sprawdzić w środę, 2 lutego 2022 roku, policjanci pojechali do mieszkania mężczyzny. Na miejscu zabezpieczyli 0,23 grama suszu marihuany i prawie 6,5 grama metaamfetaminy. W tej sytuacji 39-latek został zatrzymany. Kryminalni razem z zatrzymanym pojechali na teren powiatu sieradzkiego, gdzie mężczyzna wynajmował pomieszczenie gospodarcze. Okazało się, że pomieszczenie było przystosowane do uprawy konopi indyjskich. Zabezpieczyli tam 172 krzewy konopi, specjalistyczne wyposażenie do uprawy roślin tropikalnych oraz 427 gramów suszu marihuany.

39-latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków, uprawy i przetwarzania znacznych ilości środków odurzających. Za tę zbrodnię grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące.

(KWP w Łodzi / sc )