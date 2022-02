Niebezpiecznie na przejściach dla pieszych! Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu zaledwie kilku tygodni 2022 roku w województwie śląskim w wypadkach drogowych zginęło dziesięciu pieszych, w tym aż pięciu na oznakowanych przejściach. Dodatkowo zagrożenie potęgują zmienne warunki atmosferyczne. Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają o zasadzie ograniczonego zaufania.

Do tragicznych zdarzeń na przejściach dla pieszych dochodziło na terenie dużych, jak i mniejszych miast śląskiej aglomeracji, takich jak: Gliwice, Chorzów, Mysłowice czy Pyskowice. W większości tych zdarzeń (z pierwszych ustaleń mundurowych) wynika, że kierujący nie ustąpili pierwszeństwa pieszym. Tylko w jednym przypadku prawdopodobnie zawinił pieszy.



Warto mieć świadomość, że w trudnych warunkach kierowca nie jest w stanie szybko zatrzymać pojazdu w miejscu, a zdarzenia drogowe z udziałem pieszych zwykle kończą się źle właśnie dla tych niezmotoryzowanych. Piesi w starciu z pojazdem mają niewielkie szanse na wyjście z opresji bez szwanku, nawet przy niskiej prędkości pojazdu.



Dlatego w kodeksie drogowym pojawił się przepis, który nakazuje zmniejszenie prędkości kierowcom pojazdów, czyli samochodów, motocykli itp. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście.



Oznacza to, że widząc na chodniku pieszego, który wchodzi na przejście dla pieszych, trzeba ustąpić mu pierwszeństwa: zwolnić, a w razie potrzeby zatrzymać się. Kierowcy muszą uświadomić sobie, że wyprzedzanie pojazdów na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi oraz omijanie innych pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, to wykroczenia, które często skutkują poważnymi zdarzeniami drogowymi z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.



Należy także pamiętać, że pieszemu zabrania się wchodzenia na jezdnię:



- bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

- spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

- korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.



Policjanci przypominają, aby stosować się do zasady, o której już może cześć osób zapomniała, a która jest nadal aktualna i uczyliśmy się jej od lat najmłodszych. Zatrzymaj się, a następnie spójrz w lewo, później w prawo, jeszcze raz w lewo i jeśli czujesz się bezpiecznie, to skorzystaj z oznakowanego przejścia dla pieszych. Elementy odblaskowe założone także podczas poruszania się na terenie obszaru zabudowanego (poza obszarem zabudowanym obowiązkowe) powodują, że kierujący widzi pieszego z odległości ponad 100 metrów! Odblaski ratują życie.

Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!