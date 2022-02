Poszukiwany odnaleziony w kontenerze na odzież Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci realizują szereg czynności aby ustalić i zatrzymać poszukiwanych, którzy na różne sposoby próbują ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Czasem jednak poszukiwany wpada w ręce mundurowych przypadkowo podczas interwencji, tak jak 43 – latek z Kęt, który schronił się w kontenerze na odzież.

W piątek, 04.02.2022 r., tuż po godzinie 17.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Kęt, który z okna swojego mieszkania zauważył jak do kontenera na odzież używaną wskakuje mężczyzna. We wskazane miejsce natychmiast pojechał jeden z patroli. Mundurowi zaczęli pukać w kontener jednakże nikt się nie odzywał, więc używając telefonu komórkowego sprawdzili jego wnętrze. Ku zdumieniu mundurowych na nagraniu zobaczyli mężczyznę chowającego się … pod kołdrą. Funkcjonariusze nakazali mężczyźnie opuszczenie kontenera, a kiedy wyszedł na zewnątrz ustalili, że to 43-letni mieszkaniec Kęt - od kilku tygodni poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu jako osoba mająca związek z kradzieżą z włamaniem. Zatrzymany trafił do kęckiego komisariatu.

Znasz miejsce pobytu osoby poszukiwanej? Powiadom Policję. Przypominamy, że aktualny wykaz osób poszukiwanych znajduje się na stronach internetowych jednostek Policji. Apelujemy do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego o powiadomienie wskazanej w komunikacie jednostki prowadzącej poszukiwanie lub dokonanie zgłoszenia pod numerem alarmowym 112. Zapewniamy anonimowość.

(KWP w Krakowie / mw)