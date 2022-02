Kierowca pojazdu ciężarowego uratowany dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji funkcjonariuszy legnickiej drogówki Data publikacji 07.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Legnicy doszło wczoraj do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierowca pojazdu ciężarowego potrzebował pilnej pomocy, w związku z nagłym pogorszeniem się jego stanu zdrowia. Dzięki właściwej postawie i szybkiej reakcji funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego z legnickiej komendy miejskiej, udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej, zażegnując tym samym niebezpieczeństwo zagrażające jego życiu i zdrowiu.

Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj, 06.02.2022 r., na ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy. Policjanci ruchu drogowego w trakcie wykonywania czynności służbowych zauważyli kierującego samochodem ciężarowym z naczepą, który zatrzymał się na pasie zjazdowym.

Nagle mundurowi spostrzegli, że zachowanie kierowcy wskazuje na to, że coś złego dzieje się z jego zdrowiem i najprawdopodobniej potrzebuje on pilnej pomocy. Gdy niezwłocznie podeszli i otworzyli drzwi pojazdu, mężczyzna mówiąc bełkotliwie oświadczył, że bardzo źle się czuje, po czym jego głowa osunęła się na kierownicę. Policjanci natychmiast wyciągnęli 40-latka z auta ciężarowego, by udzielić mu niezbędnej pomocy przedmedycznej, jednocześnie powiadomili za pośrednictwem dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zespół pogotowia ratunkowego.

Po przyjeździe ratowników medycznych, kierowca został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, gdzie otrzymał niezbędną pomoc. Jak się okazało, dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i między innymi ich błyskawicznej pomocy, mężczyznę, którego stan zagrażał jego życiu i zdrowiu, udało się uratować.

Po tym, jak 40-latek został zabrany przez pogotowie, policjanci zabezpieczyli jego pojazd, a następnie powiadomili o wszystkim właściciela, który zabezpieczył samochód.

Pamiętajmy! Jako uczestnicy ruchu drogowego, bądźmy wyrozumiali na różne sytuacje, które niejednokrotnie mogą nas spotkać na drodze. Kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania, a w razie potrzeby nie bądźmy obojętni, gdy ktoś potrzebuje pomocy. My również możemy się przecież znaleźć w trudnej sytuacji i wówczas będziemy potrzebować czyjegoś wsparcia. Niezwykle ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań pomocowych, najpierw zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. Jeśli zatrzymujemy nasz pojazd, zróbmy to w miejscu bezpiecznym i odpowiednio oznakujmy nasze auto, aby nie stworzyć niebezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg.

(KWP we Wrocławiu / mw)