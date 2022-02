Kryminalni rozbili grupę włamywaczy. Trzech zatrzymanych trafiło już do aresztu Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpracowana grupa przestępcza, trzy osoby zatrzymane i tymczasowo aresztowane oraz odzyskane mienie - to efekt wspólnej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji, otwockich kryminalnych i Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Jak wstępnie ustalono, sprawcy włamywali się do mieszkań na terenie powiatu otwockiego i okolicy. Ich łupem padła głównie biżuteria i gotówka. Za te przestępstwa podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji wspólnie z kryminalnymi z otwockiej komendy pracowali nad sprawami licznych włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych, do których doszło od końca 2021 roku na terenie powiatu otwockiego i okolicy. Włamywacze dostawali się do środka wykorzystując nieobecność domowników. Ich łupem padała głównie biżuteria i gotówka. W miejscach zdarzeń grupy dochodzeniowo-śledcze przeprowadziły szczegółowe oględziny, podczas których zostały skrupulatnie zabezpieczone ślady. W toku prowadzonych postępowań, policjanci gromadzili dowody i sprawdzali każdy szczegół, który mógł ich skierować na trop włamywaczy, a prowadzone działania operacyjne przynosiły kolejne ustalenia, które znacznie zawężały krąg podejrzewanych osób.

W efekcie szeroko zakrojonych działań i ścisłej współpracy, w zeszłym tygodniu kryminalni zaplanowali czynności, podczas których na jednej z ulic w Józefowie zatrzymali na gorącym uczynku trzech mężczyzn w wieku 33, 39 i 45 lat. Odjeżdżali oni właśnie z miejsca kolejnego włamania, a w samochodzie, którym się poruszali, funkcjonariusze ujawnili skradzione zegarki i biżuterię. Ponadto policjanci dotarli również do ich miejsc zamieszkania na terenie Warszawy, gdzie w trakcie przeszukania znaleźli i zabezpieczyli gotówkę: 8650 złotych, 955 euro i 40 funtów brytyjskich. Cała trójka trafiła do policyjnych cel.

Podejrzani usłyszeli już po dwa zarzutu kradzieży z włamaniem na terenie powiatu otwockiego, gdzie łączna wartość strat wyniosła 18 500 złotych. Jednak policjanci gromadząc materiał dowodowy, ustalili również, że ślady tego przestępczego procederu sięgają na teren garnizonu stołecznego i nie wykluczają, że mężczyźni niebawem usłyszą dodatkowe zarzuty.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku w całości poparł wniosek śledczych o zastosowanie wobec 33, 39 i 45-latka tymczasowego aresztowania i wystąpił z tym wnioskiem do sądu. Sąd Rejonowy w Otwocku zastosował wobec całej trójki podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje do 10 lat więzienia.

(KSP / sc )