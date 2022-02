Policjant w dniu wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj St. sierż. Mateusz Garstka udowodnił, że policjantem jest się cały czas. Wracając do domu w dniu wolnym od służby zauważył podejrzanie zachowującego się kierowcę mazdy. Po zatrzymaniu się na jednej ze stacji paliw policjant podszedł do kierującego i wyczuł od niego silną woń alkoholu. Mężczyzna próbował jeszcze uruchomić pojazd, ale starszy sierżant Mateusz Garstka szybko wyciągnął kluczyki ze stacyjki i przekazał kierowcę przybyłym na miejsce gorzowskim policjantom. Jak się okazało, 59-letni kierowca mazdy był nietrzeźwy – alkomat wskazał 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

W niedzielny wieczór, 06.02.2022 r., policjant Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim - starszy sierżant Mateusz Garstka - wracał autem ze spotkania rodzinnego do domu. Na jednej z gorzowskich ulic zauważył podejrzanie jadącą osobową mazdę. Kierujący tego pojazdu w niekontrolowany sposób zjeżdżał od lewej do prawej strony, od krawędzi do środka jezdni. Gdy auto zjechało na stację paliw i zatrzymało się na parkingu, policjant podszedł w kierunku pojazdu sprawdzić czy kierowca nie potrzebuje pomocy. Gdy otworzył drzwi, wyczuł od znajdującego się w środku kierowcy silną woń alkoholu. Mężczyzna mówił w sposób bełkotliwy, a w pewnej chwili zaczął próbować uruchomić auto. Widząc to, starszy sierżant Mateusz Garstka natychmiast wyciągnął kluczyki ze stacyjki i powiadomił o całym zdarzeniu dyżurnego Policji. Przybyli na miejsce gorzowscy policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierowcy mazdy. Jak się okazało, 59-letni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego miał w swoim organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami i przewieziono do komendy Policji celem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. 59-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Lubuscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja - służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie czy mamy wolny dzień. Reagujemy na łamanie prawa, porządku publicznego, ratujemy ludzkie życie – często z narażeniem własnego. Mimo licznych apeli, działań profilaktycznych i prewencyjnych niestety wciąż są osoby, które będąc pod wpływem alkoholu wsiadają za kierownicę samochodu. Są zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale także dla pozostałych użytkowników drogi - innych kierowców, rowerzystów czy osób pieszych.

(KWP w Gorzowie / mw)