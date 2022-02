31-latek wywołał fałszywy alarm bombowy. Teraz grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności

Skrajna bezmyślność – to najlżejsze określenie, jakim można opisać zachowanie osoby, która wywołuje fałszywy alarm, angażując do działań służby ratunkowe. Jest to szkodliwe, naraża wiele osób na stres, powoduje ryzyko wydłużenia czasu reakcji na rzeczywiste zagrożenie, generuje koszty i zakłóca porządek publiczny. Dlatego takie przestępstwo jest zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Taka właśnie kara grozi 31-latkowi z gminy Pasym, który usłyszał zarzut w związku z fałszywym alarmem bombowym, jaki wywołał w październiku 2021 roku.