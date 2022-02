Policyjna eskorta dziecka do szpitala Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pajęczańscy policjanci ruchu drogowego udzielili eskorty 5-letniej dziewczynce, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi w domu. Dziecko potrzebowało jak najszybciej dotrzeć do szpitala oddalonego o prawie 40 km.

Służba w Policji bywa nieprzewidywalna i często wymaga od funkcjonariuszy szybkiego podejmowania trafnych decyzji. 6 lutego 2022 roku przekonał się o tym jeden z patroli pajęczańskiej drogówki. W trakcie patrolowania miejscowości Rząśnia do policjantów podjechał samochód osobowy volkswagen tuareg, którym podróżowało małżeństwo z 5-letnią córką. Jak się okazało, dziewczynka uległa w domu nieszczęśliwemu wypadkowi i potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. Niestety, właściwą placówką był oddalony o prawie 40 kilometrów Szpital Wojewódzki w Bełchatowie. Ojciec dziewczynki poprosił funkcjonariuszy o pomoc w szybkim dotarciu do tego szpitala. Mundurowi bez chwili wahania poinformowali o zaistniałej sytuacji dyżurnego pajęczańskiej komendy, włączyli światła błyskowe, sygnały dźwiękowe i ruszyli do bełchatowskiego szpitala eskortując volkswagena z małą pacjentką. Dzięki błyskawicznej akcji, rodzina szybko i bezpiecznie dotarła do placówki medycznej, gdzie dziecko trafiło pod opiekę specjalistów. Teraz dziewczynka jest już bezpieczna.

(KWP w Łodzi / mw)