Policjanci zebrali kolejne kilogramy nakrętek dla 2-letniej Mai – ona sama leci do Bostonu po zdrowie Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz nowosolscy policjanci wspomogli 2-latkę, której serduszko wymaga pilnej i bardzo kosztownej operacji. Mundurowi zorganizowali zbiórkę nakrętek oraz przedmiotów wystawianych na licytację. Stróże prawa radiowozem przepełnionym nakrętkami odwiedzili Maję, życząc jej powrotu do zdrowia. Podzielmy się tym co mamy, bo pomaganie jest piękne!

Nowosolscy policjanci nie tylko zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, ale również pomagają innym. Kolejny raz wykazali się wspaniałą inicjatywą i zorganizowali zbiórkę nakrętek. W zeszłym tygodniu mundurowi wszystkie zebrane nakrętki przewieźli do mamy chorej dziewczynki, która zebrane pieniążki przekaże na leczenie. Jedynym sposobem ratowania serduszka Mai jest intensywna i ciągła rehabilitacja. Niestety jest ona bardzo kosztowna. Mamy nadzieję, że dzięki inicjatywie policjantów walka z chorobą będzie łatwiejsza i pomoże zatrzymać jej skutki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrych serc udało się uzbierać ogromną kwotę potrzebną na leczenie (ponad 2 miliony złotych) i Maja leci do Bostonu. Mundurowi przekazali dziewczynce upominki, włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i ze łzami w oczach obserwowali uśmiechniętą Maję, która machała policjantom przez okno, by nie narażać się przed wylotem na przeziębienie.

To nie pierwszy raz kiedy policjanci z Nowej Soli udzielają się dobroczynnie. Starajmy się pomagać, jak tylko możemy. Funkcjonariusze nie zwalniają tempa z niesieniem pomocy i zachęcają wszystkich mieszkańców powiatu nowosolskiego do włączenia się w kolejną akcję zbierania nakrętek. Pamiętajmy, że ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Wystarczy świadomość, że zwykła, plastikowa nakrętka ma wartość i może pomóc w walce z chorobą. Dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Jaką wartość mają plastikowe nakrętki doskonale wiedzą policjanci i mieszkańcy powiatu nowosolskiego, którzy systematycznie przynoszą do komendy nakrętki.

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.4 MB)