Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny, który strzelił z broni pneumatycznej do policjanta na służbie Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Prokuratura poparła inicjatywę Policji i wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt wobec agresywnego 31-latka, który w miniony czwartek podczas policyjnej interwencji postrzelił funkcjonariusza z broni pneumatycznej. Sąd zdecydował się zastosować wobec mieszkańca powiatu ząbkowickiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Przypomnijmy, że do tej niezwykle groźnej sytuacji doszło 3 lutego 2022 roku przed godziną 19.00. Policjanci otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z mieszkań. Ze zgłoszenia wynikało, że sprawca jest mocno pobudzony i zachowuje się w sposób irracjonalny. Siłowo wyłamał drzwi wejściowe do mieszkania. Podczas interwencji 31-latek postrzelił policjanta z broni pneumatycznej w głowę. Mężczyzna ten został niezwłocznie obezwładniony i zatrzymany.

Już dzień później usłyszał on zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu powiązany z usiłowaniem spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mieszkaniec powiatu ząbkowickiego odpowie również za spowodowania średnich i lekkich obrażeń ciała, naruszenia miru domowego, jak również uszkodzenia mienia. Za przestępstwa przeciwko mieniu 31-latek był już wcześniej kilkukrotnie karany.

Każdy z mieszkańców Dolnego Śląska musi mieć świadomość, że policjanci codziennie pełnią służbę po to, aby pomagać i służyć. Dlatego oczekujemy pełnej akceptacji, nie dla trudu policyjnych służb, bo nie każdy musi go rozumieć, ale dla faktu nietykalności funkcjonariusza publicznego. Atak na policjanta nie ma żadnego usprawiedliwienia. Służymy dla innych i mamy swoje prawa.

(KWP we Wrocławiu / sc )