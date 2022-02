Dzięki pomocy policjantów, 45-latek z podejrzeniem zawału serca w samą porę trafił pod opiekę medyków

Mundurowi ze stolicy Dolnego Śląska biorący udział w zabezpieczeniu meczu koszykówki we wrocławskiej Hali Stulecia otrzymali informację, że w okolicy, w której się znajdowali pewien mężczyzna potrzebuje pomocy. Kiedy pojechali we wskazane miejsce, zauważyli leżącego na jezdni 45-latka. Uskarżał się on na silny ból w okolicy klatki piersiowej. Policjanci do momentu przyjazdu wezwanej przez nich karetki pogotowia udzielali mu pomocy przedmedycznej. Dzięki ich reakcji mężczyzna w samą porę trafił do jednego z wrocławskich szpitali.