Zlikwidowana plantacja konopi

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wraz z policjantami z Głubczyc zabezpieczyli blisko 250 krzewów konopi, profesjonalny sprzęt do ich uprawy oraz kilkadziesiąt gramów gotowego suszu. Do tej sprawy zostały zatrzymane 3 osoby, w wieku od 26 do 54 lat. Wszyscy to mieszkańcy powiatu głubczyckiego. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli również szczegółowe zapiski z uprawy tego narkotyku. 54-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.