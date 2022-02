Wrocławscy „Łowcy Głów” znowu w akcji – zatrzymali dilera narkotykowego poszukiwanego listem gończym

29-latek od ponad 3 lat wyraźnie unikał kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, bo wiedział, że jest poszukiwany listami gończymi i trafi do zakładu karnego. Często zmieniał miejsca pobytu oraz tożsamość, a także odizolował się od wcześniej znanych mu osób. Nie zaprzestał jednak działalności w narkobiznesie. Namierzyli go, a następnie zatrzymali kryminalni z KWP we Wrocławiu. Wpadł na terenie powiatu jeleniogórskiego, a w pomieszczeniu, w którym się ukrywał, policjanci zabezpieczyli m.in. marihuanę, pistolety, amunicję, noże, paralizator oraz kilka dowodów osobistych. Posiadał też inne przedmioty niewiadomego pochodzenia: plecaki, torby, biżuterię, zegarki, monety, telefony komórkowe oraz pieniądze w różnej walucie. Mężczyzna był bardzo agresywny i próbował podjąć ucieczkę – bezskutecznie.