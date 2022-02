Jechała z zamarzniętą szybą - wjechała w rodzinę na przejściu dla pieszych Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy jazda samochodem z zamarzniętymi szybami jest bezpieczna? W żadnym wypadku! Przykładem jest przypadek mieszkanki Śląska, która praktycznie nic nie widząc przez przednią szybę, wyruszyła swoim autem w podróż. Na przejściu dla pieszych potrąciła 46-letniego mężczyznę.

Do wypadku doszło w sobotę, 5 lutego 2022 r., po 18.00. Jadąc ulicą Rybnicką od strony centrum, 53-letnia kobieta skręciła w ulicę Kochanowskiego. W tym czasie na oznakowanym przejściu znajdowała się czteroosobowa rodzina. Piesi, widząc zbliżający się pojazd, odskoczyli. Niestety, nie udało się to 46-latkowi, który w wyniku potrącenia doznał urazu nogi.

Zdziwienie budziło nagranie z kamer monitoringu, na którym widać było wyraźne, że kierująca miała pieszych w polu widzenia. Wszystkie wątpliwości rozwiały się, gdy policjanci przyjechali na miejsce i zobaczyli zamarzniętą przednią szybę citroena. Kierującej od razu zatrzymano prawo jazdy. Sprawa trafi teraz do sądu.

Przypominamy wszystkim kierowcom, że dbanie o dobrą widoczność, czyli odpowiednie przygotowanie samochodu do podróży, to obowiązek każdego kierowcy i przede wszystkim podstawa bezpieczeństwa na drodze. Wycieraczki nie zawsze pozwolą na szybkie i dostateczne oczyszczenie przedniej szyby. Do tego potrzeba czasu, odmrażacza lub skrobaka.

(KWP w Katowicach / sc )