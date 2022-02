Pędził przez miasto 109 km/h bez uprawnień pojazdem niedopuszczonym do ruchu

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zatrzymali do kontroli 28-letniego kierującego, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 59 km/h. Ponadto mężczyzna miał cofnięte uprawnienia i kierował pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Poza grzywną w wysokości 3 tys. zł, mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.