Podziękowania dla policjantów za życzliwość i okazaną pomoc

„Wyrażam wielką wdzięczność za godną postawę i życzliwość..." - to fragment podziękowań dla policjantów, jakie wpłynęły do Komisariatu Policji w Dobrym Mieście od jednej z mieszkanek miasta. Policjanci za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy.

Czasami sytuacje, które wydają nam się zupełnie naturalne i zwykłe, w odczuciu innych mogą być czymś wyjątkowym. Policjanci służą pomocą zawsze, gdy tylko mogą. Nie oczekują za to specjalnych podziękowań, bo wiedzą, że na tym polega ich służba. Co nie znaczy, że słowa wdzięczności, jakie do nich trafiają, nie robią na nich wrażenia. Szczególnie, gdy są to takie podziękowania, jak te napisane przez seniorkę z Dobrego Miasta.

Pod koniec stycznia 2022 r. policjanci z Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Dobrym Mieście sierż. szt. Adam Białas i post. Krzysztof Postek podczas patrolowania ulic miasta zauważyli starszą kobietę, która przewróciła się i doznała urazu ręki. Funkcjonariusze udzielili jej niezbędnej pomocy przedmedycznej i otoczyli ją opieką. Kobieta została przetransportowana do szpitala, a policjanci dodatkowo skontaktowali się z członkami jej rodziny, żeby poinformować ich o zaistniałej sytuacji i zapewnić, ze kobieta otrzymała pomoc.

„ Zadzwoniliśmy do rodziny tej pani i powiedzieliśmy co się stało. Nie chcieliśmy żeby martwili się o nią, kiedy będzie przebywać na badaniach i nie będzie mogła korzystać z telefonu” - mówią policjanci.

Była to interwencja, jakich wiele, o której pewnie byśmy nie wspominali, gdyby nie pewien list.

W ubiegłym tygodniu do Komisariatu Policji w Dobrym Mieście wpłynął własnoręcznie napisany list z podziękowaniami za okazaną pomoc i życzliwość. Jego autorka napisała:

„Tego dnia około godz. 10:00 wyszłam z domu po zakupy do sklepu. Przechodząc przez pasy na ul. Kolejowej w Dobrym Mieście poślizgnęłam się, upadłam i doznałam złamania ręki. W tym czasie nadjechał radiowóz. Panowie policjanci udzielili pomocy. Powiadomili także moją rodzinę. Wyrażam wielką wdzięczność za godną postawę i życzliwość, gdyż sama nie byłabym w stanie sobie pomóc”.

„Pomagamy i chronimy”- to hasło przyświeca policjantom każdego dnia. Oprócz reagowania na wszelkie przejawy łamania prawa oraz dbania o ład i porządek publiczny funkcjonariusze niosą pomoc w różnych, często trudnych, sytuacjach. I chociaż za swoją służę nie oczekują podziękowań, każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy.

(KWP w Olsztynie / mw)