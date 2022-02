Dołącz do nas i pomóż Gabrysiowi! Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gabryś jest synkiem hajnowskich policjantów - Marzeny i Arnolda. 11-latek choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. W związku z ciężką chorobą cały czas potrzebne są środki pieniężne na częściową refundację leczenia, rehabilitację, czy sprzęt medyczny. Chcemy pomóc Gabrysiowi i Jego Rodzicom. Przekazujemy 1% naszego podatku. Ty też możesz pomóc małemu hajnowianinowi.

Życie i zdrowie to największa wartość. Wiedzą o tym szczególnie Ci, którzy na co dzień o nie dbają. Policjanci chętnie włączają się w różnego rodzaju akcje pomocowe. Tym razem pomagają synkowi hajnowskich policjantów - Gabrysiowi Teterdynce.

Gabryś w marcu skończy 11 lat. Mimo młodego wieku przeszedł już wiele. Od urodzenia boryka się z chorobami genetycznymi - zespołem Polanda prawostronnym, syndaktylią oraz brachodaktylią. Wspomniane schorzenia nie zabrały mu jednak beztroskiego dzieciństwa. Przez 9 lat był radosnym, uśmiechniętym chłopcem. Dzięki zaangażowaniu swoich rodziców był w pełni sprawnym i samodzielnym dzieckiem oraz wzorowym uczniem. W lipcu 2020 roku rodzina dowiedziała się o kolejnej chorobie Gabrysia. Rodzice usłyszeli potworną diagnozę, która brzmiała: ostra białaczka limfoblastyczna. Tego samego dnia Gabryś trafił do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, pod którego stałą opieką pozostaje do dziś. Po serii badań chłopiec został poddany chemioterapii, której skutkiem ubocznym jest silne osłabienie całego organizmu. Dlatego też Gabryś wymaga codziennej rehabilitacji. Rodzice samodzielnie kupują szereg leków, których wymaga chłopiec. Zostaje to pokryte ze środków własnych rodziny. Kolejne nakłady finansowe są związane z zakupem odpowiednich środków higienicznych oraz częstymi dojazdami oraz pobytami chłopca i jego mamy w szpitalu.

Chcemy pomóc Gabrysiowi i Jego Rodzicom. Przekazujemy 1% naszego podatku. Ty też możesz pomóc! Ten mały gest pozwoli sfinansować rehabilitację oraz kosztowne leczenie małego hajnowianina.

Jak to zrobić?

W rozliczeniu PIT w rubryce "Numer KRS" wpisz: 0000037904

W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" podaj: 16226 Teterdynko Gabriel

(KWP w Białymstoku / mw)