Policjanci reanimowali kobietę, która straciła przytomność

Data publikacji 08.02.2022

Szybka i zdecydowana reakcja puławskich policjantów ruchu drogowego pomogła uratować życie kobiecie, która nagle straciła przytomność jadąc wraz z rodziną drogą S-17. Reanimację rozpoczął jej mąż, a po chwili przejęli ją policjanci, którzy znaleźli się w pobliżu. Funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe i do czasu przyjazdu karetki prowadzili resuscytację krążeniowo - oddechową. Skuteczne działania pozwoliły przywrócić kobiecie krążenie oraz oddech. Trafiła do szpitala w Puławach.

Wczoraj, 07.02.2022 r., policjanci z puławskiego wydziału ruchu drogowego pełnili służbę między innymi na drodze S-17. W trakcie przerwy zjechali na parking w pobliżu węzła Sierskowola. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna, który przekazał informację, że na pobliskiej stacji dzieje się coś niepokojącego, prawdopodobnie zasłabła kobieta.

Policjanci natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Na miejscu zastali nieprzytomną kobietę oraz jej rodzinę - męża i córki. Mężczyzna rozpoczął właśnie akcję ratowniczą. Policjanci - sierż. szt. Paweł Gral i sierż. szt. Paweł Sztobryn natychmiast podzielili się zadaniami - zabezpieczyli miejsce, wezwali karetkę pogotowia i podjęli resuscytację krążeniowo - oddechową poszkodowanej, którą prowadzili na zmianę do czasu przyjazdu karetki.

Gdy na miejsce dojechał zespół ratownictwa medycznego, policjanci pomogli ratownikom bezpiecznie umieścić kobietę w karetce, a następnie na zmianę z nimi reanimowali poszkodowaną. W wyniku czynności resuscytacyjnych, stan kobiety poprawił się, odzyskała oddech, przywrócone zostało krążenie. 66-latka została przetransportowana do szpitala.

Wczorajsza sytuacja to nie pierwsze tego typu zdarzenie w codziennej służbie naszych funkcjonariuszy. To kolejny dowód na to, że najważniejsza jest pomoc, udzielona szybko i profesjonalnie.

(KWP w Lublinie / mw)