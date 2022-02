Podziękowanie dla dąbrowskiego dzielnicowego Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej wpłynęły słowa podziękowania od mężczyzny, któremu pomocy udzielił dzielnicowy - mł. asp. Przemysław Mędrek. Policjant pomógł 77-latkowi, który zasłabł w komendzie. Jednym z najważniejszych czynników w takich sytuacjach jest czas, dlatego natychmiastowa reakcja mundurowego być może ocaliła życie mężczyzny.

19 stycznia mł. asp. Przemysław Mędrek został poproszony przez dyżurnego jednostki do poczekalni, gdzie czekał starszy mężczyzna, który chciał porozmawiać ze swoim dzielnicowym. Tego dnia dzielnicowy z jego ulicy miał wolne od służby więc mł. asp. Przemysław Mędrek zaprosił seniora na rozmowę do swojego pokoju. Nic nie wskazywało na to, że mężczyzna może mieć problemy zdrowotne, a w komendzie mogło dojść do tragedii. Po wejściu do pokoju dzielnicowego 77-latek nagle zaczął narzekać na duszności. Mundurowy pomógł mu usiąść na krześle i zaczął pytać o dolegliwości. Mężczyzna uskarżał się na silny ból w klatce piersiowej, miał problemy ze złapaniem oddechu i zdrętwiała mu ręka. Wszystko wskazywało na to, że 77-latek może mieć poważne problemy z sercem. Pomimo protestów ze strony Pana Stanisława, policjant wezwał pogotowie ratunkowe i przystąpił do czynności związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej. Policjant ani na chwilę nie pozwalał mu zmienić pozycji siedzącej, co jest istotne w przypadku takich dolegliwości. Mł. asp. Przemysław Mędrek podtrzymywał rozmowę z mężczyzną, by móc przekazać ratownikom medycznym jak najwięcej informacji o jego stanie zdrowia. Dąbrowianin został przewieziony karetką do szpitala.

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej wpłynęły właśnie podziękowania od Pana Stanisława za uratowanie życia. Mężczyzna opisał całą sytuację oraz podziękował policjantowi za „postawę, operatywność i człowieczeństwo”.

W imieniu policjanta serdecznie dziękujemy za słowa wdzięczności.

(KWP w Katowicach / mw)