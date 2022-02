Rutynowa kontrola pojazdu pod kątem nielegalnych migrantów, a w nim… ponad 7 kilogramów narkotyków Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z przygranicznego Kostrzyna nad Odrą zatrzymali do kontroli busa, chcąc sprawdzić go pod kątem przewożenia osób nielegalnie znajdujących się na terytorium Polski. Tym razem jednak, w przestrzeni bagażowej funkcjonariusze ujawnili substancje psychoaktywne – łącznie ponad 7 kilogramów marihuany i kokainy. 34-letni kierowca citroena został zatrzymany i usłyszał zarzuty przewozu wewnątrzwspólnotowego narkotyków – grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata. Sąd aresztował zatrzymanego mężczyznę na trzy miesiące.

Lubuscy policjanci każdego dnia i każdej nocy wchodzą do służby, aby zapewniać bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom. Wśród wielu zadań służbowych dotyczących porządku publicznego, wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń, bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ostatnim czasie mundurowi zajmują się również problemem nielegalnej migracji. W ubiegłym roku, zwłaszcza jesienią, lubuscy stróże prawa wielokrotnie zatrzymywali osoby, które zajmowały się przewozem osób nielegalnie przekraczających granice Polski. Właśnie pod tym kątem, w piątek. 04.02.2022 r., w Kostrzynie nad Odrą, policjanci prewencji zatrzymali do kontroli drogowej citroena jumpera. Pojazdem kierował 34-letni mieszkaniec województwa lubuskiego. Mundurowi sprawdzili przestrzeń bagażową, w której znajdowały się palety z kartonami i drewnianymi skrzyniami. Kierowca busa nie potrafił racjonalnie wyjaśnić, co znajduje się w zafoliowanych pakunkach. Na miejsce skierowano psa tropiącego z przewodnikiem, który po krótkim tropieniu wyczuł nielegalne substancje. Jak się okazało, w zapakowanych kartonach i skrzyniach znajdowała się znaczna ilość narkotyków – marihuany i kokainy. W trakcie oględzin ustalono, że nielegalnych substancji jest łącznie ponad 7 kilogramów. Narkotyki zostały zabezpieczone, a 34-letni kierujący zatrzymany. Wartość czarnorynkową zabezpieczonych substancji oszacowano na około 250 tysięcy złotych.

Po przewiezieniu mężczyzny do komendy Policji przeprowadzono z nim czynności procesowe. Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty przewozu wewnątrzwspólnotowego znacznej ilości narkotyków. W poniedziałek, 07.02.2022 r., sąd przychylił się do wniosku Policji oraz prokuratury i aresztował 34-latka na okres trzech miesięcy. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

(KWP w Gorzowie / mw)

