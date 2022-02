Zbierają na nowy wóz strażacki - zostali okradzeni Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ochotniczym Strażakom z Mostek skradziono złom, z którego sprzedaży pieniądze miały zasilić zbiórkę na nowy wóz strażacki. Pod koniec stycznia i na początku lutego zginął materiał wyceniony na 10 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu świebodzińscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 2 z trzech sprawców, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży. Trzeci z mężczyzn, którego personalia są już znane, jest poszukiwany.

Ochotnicza Straż Pożarna z Mostek w powiecie świebodzińskim, oprócz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności i osób podróżujących przebiegającą przez ich miejscowość trasą krajową nr 92, wykazuje się również przedsiębiorczością. Od lat, pomimo że dysponowali wyłącznie wysłużonym pojazdem Żuk (aktualnie korzystają z wypożyczonego pojazdu od zaprzyjaźnionej jednostki) wyjeżdżali na każde wezwanie o pomoc. W międzyczasie na wiele sposobów zbierają fundusze na zakup pojazdu dla swojej jednostki, który zapewni im bezpieczeństwo i którym będą mogli być bardziej efektywni w służbie. Założona jest zbiórka na rzecz zakupu pojazdu (pod artykułem). Ponadto prowadzone są przez prezesa Radosław Chitruń dyskoteki (w tym on-line), sesje zdjęciowe, a także zbieranie złomu.

Niestety doszło do kilku kradzieży zbieranego w szczytnym celu materiału. Dwie kradzieże, które miały miejsce pod koniec stycznia br. oraz na początku lutego br. wykazały straty w wysokości około 10 tysięcy złotych. Świebodzińscy policjanci namierzyli i zatrzymali dwie osoby podejrzewane o ten czyn. To 46 i 45-latkowie z gminy Zielona Góra. Znane są również personalia trzeciej osoby, która jest aktualnie poszukiwana - 39-latek, również mieszkaniec tej gminy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Link do zbiórki na rzecz zakupu pojazdu: https://pomagam.pl/samochod_do_mostek

(KWP w Gorzowie / mw)