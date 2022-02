Działania pomocowe na rzecz osób pozostających w kryzysie bezdomności (FILM) Data publikacji 08.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiego komisariatu kolejowego w ramach akcji "Zima", prowadzili kolejne działania pomocowe z pracownikami MOPS-u. Tym razem kontrolą objęte zostały wyłączone z użytkowania obiekty przemysłowe i mieszkalne zlokalizowane w pobliżu dworca głównego PKP, a także inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Akcja ta miała charakter prewencyjno-pomocowy, bo jak wszyscy wiemy, czasami wystarczy niewiele by komuś pomóc lub nawet uratować życie.

Dolnośląscy policjanci stale realizują różnego rodzaju działania w ramach akcji „ZIMA 2021/2022”. Systematycznie sprawdzane są między innymi: dworce, przystanki, pustostany, ogrody działkowe oraz miejsca, gdzie potencjalnie mogą znajdować się osoby pozostające w kryzysie bezdomności lub potrzebujące pilnie innej pomocy. Kontrole prowadzą dzielnicowi i inni policjanci z pionu prewencji, współpracując niejednokrotnie z pracownikami ośrodków pomocy społecznej oraz strażnikami gminnymi i miejskimi.



Funkcjonariusze w służbie zwracają również uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie ta grupa ludzi, najbardziej narażona jest na zamarznięcie. Wszystkie działania mają charakter pomocowy, dlatego też policjanci w trakcie wykonywania tych zadań udzielają informacji oraz wszelkiego wsparcia w dotarciu do placówek pomocowych. Gdy mundurowi napotkają osoby w kryzysie bezdomności lub w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu, niezwłocznie udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Funkcjonariusze ułatwiają też dotarcie do noclegowni, schronisk lub miejsc, gdzie można otrzymać pomoc.



Kolejne tego typu działania wspólnie z pracownikami wrocławskiego MOPS-u, realizowali w ostatnich dniach funkcjonariusze z Komisariatu Kolejowego Policji we Wrocławiu. Kontrolą objęte zostały wyłączone z użytkowania obiekty przemysłowe i mieszkalne zlokalizowane w pobliżu Dworca Głównego PKP, a także inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Akcja ta miała charakter prewencyjno-pomocowy i każda osoba, którą napotkali policjanci, uzyskała od nich wsparcie.



Mając na uwadze zmienne warunki pogodowe oraz niejednokrotnie zaskakującą wszystkich zimową aurę, policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców o przekazywanie Policji wszelkich informacji dotyczących osób mogących potrzebować pomocy. Nie przechodźmy też obojętnie widząc np. leżącą na chodniku osobę, bo jak wszyscy doskonale wiemy, wystarczy czasami niewiele, aby komuś pomóc lub nawet uratować życie.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Źródło: Komisariat Kolejowy KWP we Wrocławiu

Film Policyjne działania pomocowe pn. ZIMA Opis filmu: Policyjne działania pomocowe pn. ZIMA Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policyjne działania pomocowe pn. ZIMA (format mp4 - rozmiar 46.37 MB)