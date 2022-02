Czy wiedzieliście, że… Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach mieściła się w budynku, który wcześnie należał do sądu i został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Później nasi policjanci otrzymali jeszcze jedno piętro w innej lokalizacji. Dzisiaj pracują w nowej siedzibie przy ul. Opolskiej 101. Jej uroczyste otwarcie odbyło się w grudniu 2021 roku.

Krapkowice to miasto z historią sięgającą XIII wieku. Zobaczyć tu można zabytki pochodzące z różnych okresów. Należy do nich między innymi były budynek Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, który stoi przy ulicy Sądowej i jest lokalnym zabytkiem.

Okazały budynek użytkowany przez krapkowickich policjantów powstał na przełomie XIX i XX wieku jako siedziba sądu. Budowę obiektu ukończono w 1902 r. Dawny sąd to dwupiętrowy budynek. W przeciwieństwie do panującej w pruskim budownictwie urzędowym mody na elewacje z nietynkowanej cegły tutaj mury pokryto tynkami. Obecnie jest to jeden z ciekawszych architektonicznie budynków w naszym mieście.

Policjanci wprowadzili się do niego w latach 70-tych ubiegłego wieku. Pod koniec lat 90-tych budynek okazał się za mały i funkcjonariusze do swojej dyspozycji otrzymali jeszcze jedno piętro w lokalu przy ulicy Sienkiewicza.

Obecnie policjanci pracują w nowej komendzie mieszczącej się przy ul. Opolskiej 101. Oficjalne otwarcie obiektu odbyło się w grudniu 2021 roku. Nowa siedziba zapewnia policjantom lepsze warunki pracy, a petentom większy komfort podczas załatwiania spraw.

Nowa siedziba krapkowickich policjantów