Policyjna czujność także po godzinach Data publikacji 09.02.2022 Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał sklepowych złodziei. To dwaj znani z wcześniejszych konfliktów z prawem mieszkańcy Sochaczewa, którzy usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 24 stycznia 2022 roku w Łowiczu. Policjant z komendy głównej w czasie wolnym od służby zauważył na parkingu przed jednym z marketów na osiedlu Górki toyotę, której tor jazdy wskazywał, że kierujący może być pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz pojechał za pojazdem i gdy ten zatrzymał się na jednej z łowickich stacji paliw policjant podbiegł do auta. Kierujący szybko wysiadł i uciekł, ale funkcjonariusz zatrzymał pasażera, bowiem okazało się, że w aucie znajdują się kasety z papierosami. Patrol, który przyjechał przejął mężczyznę.

Do tej sprawy zatrzymana została również inna pasażerka pojazdu. Mundurowi ustalili, że prawie 100 paczek papierosów zostało skradzione chwilę wcześniej przy marketowych kasach. Policjanci znaleźli w toyocie również perfumy. W sumie zabezpieczono prawie 100 paczek papierosów i 3 opakowania perfum, wszystko o wartości 1500 złotych. Kobietę po przesłuchaniu zwolniono, zaś 31-letni mieszkaniec Sochaczewa usłyszał zarzut kradzieży. Śledczy ustalili drugiego z podejrzewanych. To również mieszkaniec Sochaczewa w wieku 25 lat. Wpadł on w ręce mundurowych z Sochaczewa. Już usłyszał zarzut kradzieży. Obaj są znani Policji za poprzednie konflikty z prawem. Grozi im teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)