Pomorscy policjanci nadal #NaStrażyGranicy

Data publikacji 09.02.2022

Jesteśmy dumni z naszych funkcjonariuszy, którzy z Pomorza pojechali wspierać mundurowych Straży Granicznej i Wojska Polskiego w patrolowaniu rejonu przyległego do pasa granicznego. Czuwają nad bezpieczeństwem, żeby nie powtórzyły się szturmy i ataki jakie miały miejsce jeszcze 2 miesiące temu, oraz dbają, żeby nie dochodziło do nielegalnego przekraczania granicy.

Kilka tysięcy policjantów, w stanie ciągłej gotowości, każdego dnia strzeże wschodniej granicy państwa. Z naszego województwa to głównie policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku rotacyjnie wymieniają się i wyjeżdżają w rejon polsko-białoruskiej granicy. To oni również m.in. odpierali ataki i szturm jaki mieliśmy okazję oglądać w przekazach medialnych jeszcze niedawno. Mieli nie tylko odpowiedni sprzęt, ale przede wszystkim właściwe przeszkolenie do odpierania ataków tłumów. Od tamtej pory zdarzają się różnego rodzaju próby zagrożenia bezpieczeństwu naszych granic, są zdecydowanie mniejsze, ale sprawiają, że obecność Policji jest tam nadal obowiązkowa.

Do funkcjonariuszy z gdańskiego oddziału prewencji, strzegących granic, dołączyła pomorska drogówka. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz z komend miejskich i powiatowych z Pomorza wspierają i czuwają nad bezpieczeństwem na drogach w pasie przygranicznym.

Policjanci pełniąc służbę są gotowi nieść pomoc i dbać o bezpieczeństwo w każdym miejscu i czasie. Jednak nie należy zapominać o tym, że jest to trud i wymaga poświęceń. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do rodzin naszych mundurowych, które przeżywają kolejną rozłąkę i tęsknotę. Jesteśmy Wam wdzięczni i w dalszym ciągu liczymy na Wasze wsparcie.