Policjant w drodze na służbę zareagował na zagrożenie Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci spieszą z pomocą i reagują na zagrożenie w każdym czasie. O tym, że policjantem jest się 24 godziny na dobę tym razem dowiódł funkcjonariusz z bełchatowskiej komendy. Swoje policyjne obowiązki podjął w drodze na służbę. Wyeliminował z ruchu kompletnie pijanego kierowcę, który miał w organizmie 4 promile alkoholu.

W poniedziałek, 7 lutego 2022 roku, po godzinie 7.00, policjant z Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie, na co dzień pełniący swoje obowiązki w Wydziale Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń, jechał na służbę. Podróżował on swoim autem od strony miejscowości Kurnos w kierunku Bełchatowa. Na wysokości miejscowości Nowy Świat nagle, bezpośrednio przed auto, którym kierował funkcjonariusz, wyjechał samochód marki Daewoo Matiz. Kierowca matiza wyjeżdżając z drogi leśnej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.Ten niebezpieczny manewr spowodował, że policjant, aby uniknąć zderzenia, musiał gwałtownie hamować, zjechać na przeciwległy pas ruchu i pobocze. Zatrzymał auto, aby podejść do kierowcy matiza. Mężczyzna jednak nie zareagował i odjechał. W takiej sytuacji policjant pojechał za nieodpowiedzialnym kierowcą, wyprzedził go i zatrzymał. Podszedł do kierowcy, który jak się okazało, był w stanie upojenia alkoholowego. Zabrał mu kluczyki ze stacyjki i na miejsce wezwał patrol z bełchatowskiej drogówki.

Mundurowi zbadali stan trzeźwości 46-latka. Miał on 4 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna stracił swoje prawo jazdy, a po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Teraz za nieodpowiedzialne zachowanie stanie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, grzywny i sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Każdy może zapobiec tragedii. Reagujmy, kiedy mamy podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Informując o zagrożeniach i niebezpiecznych zachowaniach stwarzanych przez uczestników ruchu drogowego niejednokrotnie zapobiegamy tragedii na drodze. O każdej niepokojącej sytuacji można powiadomić Policję nawet anonimowo dzwoniąc pod numer 112.

(KWP w Łodzi / sc )