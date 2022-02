Policjant na urlopie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 29-letni mieszkaniec gminy Starogard Gdański usłyszy zarzut dotyczący kierowania autem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku i został zatrzymany przez będącego na urlopie policjanta, na co dzień pełniącego służbę w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, st. sierż. Przemysława Liberę. Funkcjonariusz podjął interwencję po tym, jak zauważył kierowcę volkswagena, którego auto poruszało się zygzakiem, całą szerokością drogi. Badanie alkomatem wykazało, że siedzący za kierownicą mężczyzna był nietrzeźwy.

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, późnym wieczorem na drodze krajowej nr 22. Funkcjonariusz zauważył jadącego przed nim volkswagena, którego kierowca nie panował nad swoim autem i poruszał się całą szerokością drogi. Aby zmusić kierowcę passata do zatrzymania pojazdu, policjant mrugał światłami drogowymi włączając jednocześnie prawy kierunkowskaz. Kierowca jadącego z przodu auta nieznacznie zwolnił, jednak dalej kontynuował jazdę. Wówczas policjant wyprzedził jadące wężykiem auto i zaczął stopniowo zwalniać, zjeżdżając na pobocze. Wówczas kierowca passata zatrzymał się na poboczu drogi. Gdy siedzący za kierownicą mężczyzna otworzył drzwi, funkcjonariusz wyczuł wyraźny zapach alkoholu. Policjant okazał legitymację służbową oraz poinformował o przyczynie kontroli drogowej. Funkcjonariusz polecił wyłączyć silnik oraz poprosił o przekazanie kluczyków. O podjęciu interwencji st. sierż. Przemysław Libera powiadomił dyżurnego starogardzkiej komendy, a ten skierował na miejsce funkcjonariuszy, którzy przejęli zatrzymanego kierowcę.

Jak wykazało badanie trzeźwości, siedzący za kierownicą mężczyzna był pijany. Alkomat wykazał w jego organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Policjanci uniemożliwili kierowcy kontynuowanie dalszej jazdy oraz zatrzymali mu prawo jazdy. Na szczęście dzięki skutecznej interwencji urlopowanego policjanta nikomu nic się nie stało.

Dzięki zdecydowanej postawie funkcjonariusza nietrzeźwy kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W najbliższym czasie mężczyzna stanie przed sądem, gdzie odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)