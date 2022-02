Kolejne oszustwo „na policjanta” Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Proboszcz jednej z parafii na terenie powiatu bialskiego rozmawiając wczoraj z oszustem stracił ponad 11 tysięcy złotych. Duchowny uwierzył, że pieniądze na jego koncie są zagrożone a mężczyzna, który się z nim kontaktuje, jest policjantem. Sposobem na zabezpieczenie gotówki miało być podanie danych do logowania oraz kodów autoryzujących transakcje. Apelujemy o rozwagę.

Wczoraj, 08.02.2022 r., po południu, do jednostki Policji zgłosił się proboszcz jednej z parafii na terenie powiatu. Z jego relacji wynikało, że padł ofiarą oszustwa. Dodał, że na numer stacjonarny parafii zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta.

Telefoniczny rozmówca twierdził, że chwilę wcześniej nieznany sprawca usiłował dokonać nieautoryzowanych transakcji z prywatnego konta należącego do duchownego. W celu jego zatrzymania niezbędne miało być przekazanie danych do logowania na konto bankowe oraz kodów autoryzacyjnych, które przychodziły do pokrzywdzonego.

Niestety zgłaszający uwierzył telefonicznemu rozmówcy postępując zgodnie z jego instrukcjami. W efekcie podczas rozmowy telefonicznej sprawca wykonał kilka transakcji na łączną kwotę ponad 11 tysięcy złotych.

Teraz oszusta szukają policjanci. Jednocześnie apelujemy o szczególną ostrożność przy dokonywaniu jakichkolwiek operacji finansowych. Oszuści cały czas udoskonalają metody swojej działalności i wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić pieniądze! Ofiarą tego typu przestępstwa może paść każdy, niezależnie od wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji. W ostatnim czasie oszuści kontaktują się również z pracownikami urzędów i instytucji czy spółdzielni mieszkaniowych, próbując wyłudzić gotówkę.

Zanim pochopnie podejmiemy działanie, rozłączmy się i dajmy sobie czas na zastanowienie. Oszuści wywierają na nas presję czasową, wprowadzają do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić nasze podejrzenia. Zawsze tego typu informacje możemy sprawdzić rozłączając się i dzwoniąc na telefon alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / mw)