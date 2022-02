Młody kierowca stracił prawo jazdy za brawurę na DK 91 Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niebezpieczne zdarzenie zarejestrowała kamera umieszczona w pojeździe strażaków, którzy wracali właśnie z wypadku drogowego. Samochód dostawczy, który z dużą prędkością wjechał na skrzyżowanie drogi krajowej nr 91 z ul. Łunawską w Chełmnie niemal uderzył w ich oznakowany wóz. Strażacy przekazali nagranie chełmińskim policjantom, a ci zatrzymali już młodemu kierowcy prawo jazdy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 07.02.2022 r. chwilę przed 9.00. Jadący od Świecia dostawczy bus wyprzedzał kilka pojazdów ciężarowych, pomimo podwójnej linii ciągłej i zakazu wyprzedzania. Auto z pasa przeznaczonego do skrętu w lewo przejechało przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i dalej jechało krajową 91. Kierowca „dostawczaka” w ostatnim momencie zjechał na prawy pas jezdni, wciskając się pomiędzy TIR-a i jadący z przeciwka oznakowany samochód strażacki. Tylko czujność kierowcy - strażaka pozwoliła uniknąć tragedii. Sytuacja ta została uwieczniona przez rejestrator jazdy umieszczony w ich aucie. Na podstawie nagrania funkcjonariusze chełmińskiej "drogówki" dotarli do kierowcy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a sprawę skierowali do sądu.

23-latkowi grozi teraz kara grzywny do 30 tys. zł. O tym, czy odzyska prawo jazdy zdecyduje chełmiński sąd.

(KWP w Bydgoszczy / mw)