Zbyt szybka jazda przerwana przez włocławską grupę SPEED Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pełniący służbę w ramach włocławskiej grupy SPEED namierzyli opla pędzącego Aleją Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Wideorejestrator zamontowany w nieoznakowanym radiowozie wykazał, że auto gnało w obszarze zabudowanym z prędkością 102 km/h. Siedząca za kierownicą 45-latka straciła prawo jazdy i została ukarana mandatem karnym w wysokości 1,5 tysiąca złotych.

Jeden z patroli ruchu drogowego z Włocławka, który pełnił w poniedziałek (07.02.2022) służbę w ramach grupy SPEED zwrócił uwagę na jadący zbyt szybko Aleją Kazimierza Wielkiego pojazd opel. Pomiar wykonany przez videorejestrator tuż za oznakowanym przejazdem rowerowym wykazał, że auto gnało z prędkością 102 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.



45-letnia kierująca od razu poniosła konsekwencje zbyt szybkiej jazdy. Mundurowi zatrzymali kobiecie prawo jazdy na 3 miesiące i ukarali ją mandatem karnym w wysokości 1,5 tysiąca złotych.



Apelujemy o przestrzeganie przepisów drogowych i „zdjęcie nogi z gazu”, zwłaszcza przy obecnej, niesprzyjającej aurze. Pamiętajmy, że wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do wypadku, który może okazać się tragiczny w skutkach.