Okradli pracodawcę z towaru Data publikacji 09.02.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólna realizacja policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie doprowadziła do zatrzymania złodziei, którzy okradli swojego pracodawcę z towaru wartego około 50 tys. zł. Sprawcy wywozili produkty spożywcze z firmy pod pozorem realizacji legalnego transportu. Sześciu zatrzymanych usłyszało zarzuty.

4 lutego br., w ramach wspólnej realizacji funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Krakowie skontrolowali transport z produktami spożywczymi, który wyjechał z jednej z podkrakowskim firm. Policjanci wcześniej mieli sygnały, że w firmie może dochodzić do kradzieży.

Ciągnik wraz z naczepą zatrzymany przez policjantów do kontroli, załadowany był paletami z produktami spożywczymi branży cukierniczej. Funkcjonaiusze odkryli, że transport został zorganizowany na podstawie sfałszowanego dokumentu przewozowego (wydanego na innego odbiorcę i inny asortyment). 48-letni kierowca ciężarówki został zatrzymany a pojazd z towarem zabezpieczony. Tego samego dnia policjanci zatrzymali kolejnych 5 mężczyzn w wieku od 29 do 43 lat (mieszkańców powiatu krakowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego) mających związek z kradzieżą. Wszyscy byli pracownikami okradzionej firmy.

Śledczy ustalili, że złodzieje bardzo szczegółowo zaplanowali kradzież. Każdy ze sprawców miał do wykonania określone zadanie. Sprawcy wcześniej systematycznie, odkładali z linii produkcyjnej palety z towarem, który miał wyjechać z firmy na „lewych” papierach. Przygotowany w ten sposób ładunek pracownicy następnie załadowali do naczepy ciężarówki pod pozorem realizacji legalnego transportu, z tym że posiadali sfałszowany dokument przewozowy, na podstawie którego towar „zniknął” z ewidencji firmy. Ładunek ze skradzionym towarem został wywieziony z terenu przedsiębiorstwa przy udziale wtajemniczonego w proceder kierowcy ciężarówki, na co dzień współpracującego z pokrzywdzoną firmą.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim sześciu podejrzanym zarzutów dokonania wspólnie i w porozumieniu szczególnie zuchwałej kradzieży produktów spożywczych o łącznej wartości około 50 tysięcy złotych. Jeden z nich, 30-latek, dodatkowo usłyszał zarzut posiadania amfetaminy, którą miał przy sobie podczas zatrzymania.

5 lutego br. prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / mw)